В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге покажут полусценическое исполнение оперы «Золото Рейна»

Показы пройдут в рамках Года Германии в России 2020/2021, сообщили организаторы.

Постановка будет представлена 18 и 19 июня в Свердловской и Нижнетагильской филармониях, а в августе 2021 года опера будет представлена на различных концертных площадках Баварии (Германия). Новый проект создан Немецкой продюсерской организацией RCCR Projects GmbH совместно с Международным культурным центром Свердловской филармонии (Екатеринбург), говорится в сообщении.

Главный музыкальный ассистент Байройтского фестиваля Кристоф Штеккер возглавит работу над проектом в России и встанет за пульт Международного молодежного симфонического «Чайковский-оркестра» в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Коллектив был создан на базе Уральского молодежного симфонического оркестра. Восемь лет подряд молодые музыканты в Екатеринбурге принимают своих коллег из других стран, совместно музицируют, готовят программы и успешно выступают с концертами в России и Германии.

В этом году в состав оркестра войдут музыканты из России, Германии, Бельгии, Швейцарии, Южной Кореи и Словении. Главные партии в опере исполнят солисты ведущих оперных театров Германии, непосредственные носители «вагнеровских» традиций.

Наравне с опытными певцами на сцену выйдут молодые артисты из Екатеринбурга и Красноярска, отобранные в ходе прослушиваний в этих городах в марте 2021 года. Режиссером-постановщиком выступит известный немецкий режиссер Георг Блюмль, визуальную составляющую спектакля представит популярный видеохудожник Лиллеван.

Основной целью проекта является объединение молодежи двух стран через совместную работу над знаковым музыкальным произведением. Молодым инструменталистам и певцам представится уникальная возможность поработать с лучшими немецкими педагогами; подготовить и исполнить монументальное сочинение Рихарда Вагнера, выступив на одной сцене с опытными и признанными коллегами из Германии.

Впервые жители Урала смогут непосредственно вживую услышать первую оперу знаменитой вагнеровской тетралогии «Кольцо нибелунга». Зрители по всему миру смогут подключиться к прямой трансляции спектакля 18 июня, которая пройдет на официальном сайте Свердловской государственной филармонии, а также на портале Культура.рф и на сайте «Русских сезонов».

Ссылка на трансляцию – https://sgaf.ru/afisha/22061

Фото предоставлено организаторами.