Решение принято из-за ситуации с коронавирусом, сообщил ТАСС министр культуры области Алексей Бетехт...
О находке говорится в сообщении Совета национального наследия Сингапура.
Информация о закрытии спектакля «Примадонны» с участием актера появилась в разных СМИ.
Телеграмма главы правительства опубликована в четверг на сайте кабмина.
Своими мыслями певица поделилась в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».
Об этом сообщает пресс-служба проекта в среду.
Советский и российский актер впервые рассказал об этом изданию «Собеседник».
Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
Актеры снимутся в черной комедии Тодда Солондза «Дитя любви», сообщает Screen Daily.
Об этом артист рассказал на открытии штаба своей общественной поддержки.
Некролог заслуженной артистки РФ опубликован на сайте Театра имени Вахтангова.
Популярной актрисе пришлось подвергнуться гипнозу, пишет Screen Rant.
Фестиваль пройдет в Иванове с 25 по 27 июня, сообщили в пресс-службе смотра.
Екатерина Белоцерковская пытается отвоевать долю в компании покойного мужа, пишет «Стархит».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.
Об этом актер рассказал в интервью порталу Sobesednik.ru.
Теперь на месте древнего поселения выращивают помидоры и огурцы, сообщает IZ.Ru.
Российский писатель поделился мнением на своем YouTube-канале.
Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
Элемент не найден!