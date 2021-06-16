В Ингушетии построят шесть объектов культуры за более чем 8 млрд рублей

16.06.2021
Средства будут направлены на строительство первой в регионе государственной филармонии, музея краеведения, колледжа искусств, национальной библиотеки, а также зданий музыкально-драматического театра и театрально-культурного комплекса в Ингушетии, сообщил глава региона.
По всем этим объектам имеются поручения президента РФ Владимира Путина, сказал Калиматов.
День государственности Ингушетии отмечается ежегодно 7 июля. В этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР, центр которой находился во Владикавказе. Автономия существовала в течение 10 лет.
Фото: ingushetia.ru