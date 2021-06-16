После съемок фильма «Дикая» актрисе Риз Уизерспун потребовался психолог

Популярной актрисе пришлось подвергнуться гипнозу, пишет Screen Rant.

Чтобы преодолеть тревожность после съемок в драме «Дикая», основанной на мемуарах Шерил Стрэйд, Уизерспун обратилась за помощью к медикам. «Я была очень напугана, меня не покидали приступы паники в течение трех недель», — призналась артистка.

Исполнительницу главной роли после съемок угнетали как отдельные эпизоды картины, так и последствия пребывания перед камерой в полном одиночестве в течение многих дней.

«Я еще никогда не была в кадре одна так долго. Кажется, было 25 дней съемок, и ни одного другого актера рядом. Только я, камера и рюкзак. Я думала: «Неужели это будет так скучно?», — подчеркнула Уизерспун.

По сюжету героиня фильма уходит в одиночный поход, чтобы справиться с горем от потери близкого человека и развода. Фильм вышел в 2014 году и неожиданно стал кассовым хитом, собрав в три раза больше производственного бюджета.

Фото: кадр из к/ф «Дикая»