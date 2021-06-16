Стоянов стал главой жюри фестиваля сериалов «Пилот»

16.06.2021

Фестиваль пройдет в Иванове с 25 по 27 июня, сообщили в пресс-службе смотра.

Актер театра и кино Юрий Стоянов возглавит жюри Третьего российского фестиваля сериалов. Вместе с ним выбирать победителей будут актеры Кристина Асмус и Сергей Бурунов.

Юрий Стоянов сыграл главную роль в нашумевшем сериале этого года «Вампиры средней полосы». Также актер известен по своим ролям в фильмах «Ландыш серебристый», «12», «Гости из прошлого» и других, говорится в сообщении.

В жюри также вошли режиссер Петр Буслов и сценарист Роман Кантор. Вместе они выберут победителей в таких номинациях, как «Лучший продюсер», «Лучший режиссер», «Лучший сценарист» и «Лучшая актерская работа». Кроме того, они вручат специальный приз жюри.

В основной конкурс фестиваля вошло 15 российских премьер, в том числе проекты Евгения Стычкина, Клима Шипенко, Авдотьи Смирновой, Вадима Перельмана, Оксаны Карас и других режиссеров.

 

Фото: кадр из сериала «Вампиры средней полосы»