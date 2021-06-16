Вдова Грачевского начала судебную войну за «Ералаш»

Екатерина Белоцерковская пытается отвоевать долю в компании покойного мужа, пишет «Стархит».

Супруга покойного не смогла установить контакт с нынешним руководителем «Ералаша», поэтому обратилась в суд, говорится в сообщении. Белоцерковская категорически не согласна с тем, что права на киножурнал «Ералаш» отошли близкому другу режиссера Аркадию Григоряну.

Ранее ей удалось узнать, что на важном документе, благодаря которому права на журнал «Ералаш» перешли Григоряну, стоит поддельная подпись. Генеральный директор отказывался отвечать на вопросы о происхождении подписи, поэтому женщина подала в суд.

«Мы пришли к нему мирно, поговорили с ним. Показали эту подпись, попросили объяснить... Человек просто сказал: «Я не знаю, как это объяснить». И что нам с этим делать? Отдавать в производство. Ну мы и отдали», — сказала вдова.

По словам Белоцерковской, «Ералаш» для нее является не просто источником доходов, но и главным детищем мужа, она намерена добиться процветания киножурнала. По ее мнению, права на компанию принадлежат младшим детям покойного.