В Дагестане снесли поселение возрастом 5000 лет и разровняли под теплицы

16.06.2021
Древнее поселение нашли под землей археологи, однако ученые не успели его изучить. Их опередили бизнесмены-сельскохозяйственники, которые разровняли холм с помощью бульдозеров и построили на его месте теплицы.
Памятник археологии Геме-Тюбе датировался ранним бронзовым веком и был признан объектом культурного наследия федерального значения. Найденная на месте поселения керамика и орудия труда позволили ученым датировать его третьим тысячелетием до н.э.. Сейчас остатки древнего городища огорожены забором, за которым находятся теплицы.
Агентство по охране культурного наследия уже обратилось в правоохранительные органы, чтобы привлечь виновных к ответственности.
В настоящее время в Дагестане наблюдается целая серия уничтожения памятников федерального значения. В частности, разрушена группа древних захоронений Инчхе, ее уникальные курганы не были изучены археологами. Теперь их так же разровняли.
В Каякентском районе Дагестана сейчас идет настоящий бум тепличного бизнеса, парники строят на любом свободном клочке земли. Кто конкретно виноват в разрушении памятников федерального значения, и что будут делать с теплицами, пока неизвестно, однако прокуратура уже начала проверку.
Фото: скриншот передачи IZ.Ru