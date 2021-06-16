Прилепин осудил критиков появления Бузовой во МХАТе

16.06.2021
Прилепин сравнил феномен Бузовой с довоенной популярностью Вертинского. По его словам, в те годы Вертинский еще не стал признанным классиком.
«В тридцатые годы Вертинский был картавый исполнитель картавых богемных песен, наркоман безусловный, кокаинист, человек, очень близкий к голубым лобби и голубым кругам, белогвардеец, который эмигрировал с белогвардейцами и пел для всей белогвардейской сволочи, выехал за пределы советской державы», — заявил Прилепин. По его словам, вместо физического устранения Вертинского Сталин пригласил того в страну, дав возможность гастролировать.
Критику Бузовой на сцене МХАТа в спектакле о Сталине Прилепин назвал несерьезной. По его словам, Кира Муратова снимала непрофессиональных актеров, «вышедших в тираж», Шукшин звал Беллу Ахмадулину, а Юрий Любимов — Сажи Умалатову. «Кого только кто не звал», — напомнил писатель.
В завершение Прилепин осудил тех, кто являются зрителями сериалов на телевидении, но внезапно «обиделись на театр» из-за появления в нем Бузовой.
Фото: кадр из х/ф «Гайлер»