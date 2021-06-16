Рассел Кроу создаст собственную киностудию в Австралии

Об этом актер рассказал в эфире телеканала ABC.

Большую киностудию актер планирует создать в городе Кофс-Харбор, который находится в 500 км к северу от Сиднея на восточном побережье Австралии. По его словам, современная киностудия может собрать в Австралии большинство голливудских актеров и режиссеров, она начнет строиться уже через год.

«В течение нескольких лет я думал о том, как можно перенести свою работу туда, где я живу», — пояснил 57-летний актер. По словам Кроу, ему удалось заинтересовать проектом власти штата Новый Южный Уэльс и ряд австралийских кинематографических организаций.

Общая стоимость проекта составит порядка 440 млн австралийских долларов ($338 млн). На эти деньги будет построен автономный комплекс по созданию полнометражных фильмов, который позволит актерам оставаться в Кофс-Харбор со своей семьей во время съемок.

«Для съемок кино требуется целое поселение профессионалов. А значит, постройкой студии мы создадим сотни новых рабочих мест для людей самых различных профессий. Она станет объектом международного уровня, который будет открыт для всех, кто может приехать и работать здесь, и для профессионалов из Голливуда или Болливуда, и для обычного ребенка, который живет неподалеку», — рассказал Кроу.

Фото: кадр из к/ф «Совокупность лжи»