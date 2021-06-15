Москино закрыло кинотеатры в городских парках Москвы из-за коронавируса

Работа летних кинотеатров приостановлена с 13 по 20 июня, сообщили в Москино.

Закрылись кинотеатры в парках «Музеон», «Фили» и «Сокольники». Мера связана с указом мэра Москвы от 12 июня 2021 года № 29-УМ, поясняется в сообщении.

В соответствии с документом при посещении территорий общегородского значения, к которым относятся и парки, не допускается использование объектов городской инфраструктуры.

Вследствие введенных ограничений в кинотеатре «Москино Музеон» были отменены специальные события, запланированные на период с 13 по 20 июня. В их числе триллер «Аффект» Энейла Кария, фильм-концерт Bon Jovi: Encore Nights, показ на английском языке с субтитрами легендарного «Таксиста» Мартина Скорсезе, отмеченного «Золотой пальмовой ветвью» в Каннах, а также фильмы «Что-то вроде рая» и «Помощь» из программ Beat Film Festival.

Деньги за проданные билеты будут возвращены зрителям, подчеркнули в сети.