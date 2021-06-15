Петербургский режиссер разорвал сотрудничество с МХАТ из-за Бузовой

Создатель и руководитель авангардного театра Derevo Антон Адасинский опубликовал открытое письмо в адрес театра.

Обращение было опубликовано в день нашумевшей премьеры «Чудесный грузин» с участием Бузовой, состоявшейся 11 июня.

Адасинского связывал с МХАТ его детский мюзикл «Золото», поставленный на московских подмостках. Однако 11 июня режиссер заявил, что «Золота» больше не будет на сцене МХАТ.

«Я не могу позволить себе и «Музыкальному театру детей» Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порно-актрис, так же как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти членов моей семьи», — написал Адасинский.

«Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная «МХАТовская» публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был построен», — заявил он и выразил надежду на скорые лучшие перемены.