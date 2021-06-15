Переживший «Норд-Ост» дирижер и композитор Максим Гуткин умер в 60 лет от коронавируса

О его смерти сообщается на сайте театра.

Музыкальный руководитель московского Театра Терезы Дуровой, композитор и дирижер Максим Гуткин скончался 15 июня в госпитале при больнице Иноземцева в Сокольниках. «Он заболел коронавирусом, с которым его организм не справился», — пояснили в театре.

Смерть Гуткина стала очень тяжелой потерей для коллектива, отмечается в сообщении. «Максим был музыкальной душой театра. С его появлением в Театре Терезы Дуровой началась новая эра развития», — отметили в театре.

В прошлом месяце Гуткин выпустил в театре свой, как теперь выяснилось, последний спектакль — «Вересковый мед». В общей сложности дирижер сделал 16 музыкальных спектаклей и мюзиклов, практически все из которых присутствуют в репертуаре театра и сейчас.

Во время нападения на здание Театрального центра в 2002 году Гуткин был вместе с музыкантами и артистами мюзикла «Норд-Ост» в оркестровой яме.

Две недели назад композитор выпустил свой новый спектакль, премьера которого должна была состояться в сентябре. Через два дня после этого он, почувствовав себя плохо, обратился к врачам, которые диагностировали у него инфекцию коронавируса и 50% поражения легких.

Музыканта доставили в больницу и сразу поместили в реанимацию. Течение болезни было среднетяжелым, медики не ожидали резкого ухудшения его состояния и наступления смерти, сообщает «МК».

Фото: Teatrium.ru/facebook.com