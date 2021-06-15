Анна Ковальчук объяснила секрет популярности «женщин-следователей» в кино

Российская актриса театра и кино поделилась своими мыслями в интервью ФАН.

Народная артистка РФ рассказала журналистам о том, что общего у булгаковской Маргариты и следователя Швецовой в сериале «Тайны следствия». По ее словам, образы «сильных женщин» в кино популярны, потому что женщина по своей сути — хрупкое и нежное существо, которое, в принципе, должно «сидеть дома», а не заниматься такой сложной профессией, как защита Родины от преступников.

«В этих персонажах зритель видит современниц, которые умеют сочетать женские обязанности, свою изначальную нежность и доброту со стремлением восстановить справедливость в этом мире. Мужчина — он «берет шашку» и машет, у женщины другие методы. Это сочетание вызывает интерес», — отметила актриса в разговоре с ФАН.

Анна Ковальчук родилась в Нойштрелице, ГДР, в 1977 году. Популярность пришла к ней после роли следователя Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия», начавшем выходить на экраны 1 сентября 2000 года.