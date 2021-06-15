Вин Дизель снимется в продолжении «Аватара»

Известный по франшизе «Форсаж» артист уже готов к работе, сообщает Deadline .

Вин Дизель может появиться в продолжении «Аватара» Джеймса Кэмерона, сообщает издание. Актер и режиссер уже знакомы и готовы приступить к съемкам.

Фильм «Аватар» вышел в 2009 году и оказался очень успешным в прокате. Картина отличилась высочайшим для своего времени качеством видеографики и новейшими спецэффектами.

Как стало известно, «Аватар» обзаведется несколькими сиквелами. Пока что известно о четырех дополнительных частях, которые выйдут в период с 2022 по 2028 год.

О возможном участии в фильме звезда «Форсажа» Вин Дизель оговорился еще в 2019 году. В своем недавнем интервью Дизель отметил, что знаком с Кэмероном и у них хорошие отношения, в связи с чем актер полагает, что они будут работать вместе в дальнейшем.