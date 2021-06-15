Американская актриса Лиза Бейнс погибла в 65 лет из-за наезда электросамоката

Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на ее менеджера Дэвида Уильямса.

Актриса умерла вследствие черепно-мозговой травмы, полученной в результате наезда на нее двухколесного электросамоката в Нью-Йорке. По другим данным, это мог быть мотоцикл.

Инцидент произошел 4 июня, когда Бейнс переходила проезжую часть.

«Мы шокированы трагической и бессмысленной гибелью Лизы. Она была женщиной с огромной силой духа, доброй, щедрой и преданной своей работе», — цитирует телеканал заявление представителей Бейнс.

Личность преступника до сих пор не установлена.

Бейнс родилась в штате Огайо 9 июля 1955 года. Актерскую карьеру начала в середине 1980-х годов, сыграв в более чем 80 фильмах, в том числе «Отель Нью-Хэмпшир» (1984), «Молодые стрелки» (1988), «Стрекоза» (2002) и другие.

Наибольшего успеха Бейнс добилась на театральной сцене, где получила Theatre World Award, а также номинировалась на «Драма Деск». На телевидении играла в сериалах «Испытания Рози О’Нил» и «Сын пляжа».

Фото: кадр из к/ф «Злая мачеха»