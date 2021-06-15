Актер цыганского театра «Ромэн» Петр Деметр умер в 79 лет

Об этом сообщает «Эхо Москвы» по информации от близких Деметра.

Заслуженный артист РФ, актер цыганского театра «Ромэн», писатель, певец, поэт, ведущий телепрограмм о цыганской культуре скончался в Москве. Причина смерти не сообщается.

Петр Григорьевич Деметр родился в Москве 5 декабря 1941 года. Окончил студию при театре «Ромэн» и вскоре стал одним из ведущих актеров театра в 1960-1970-х годах.

С супругой Деметр создал дуэт «Роза Джелакаева и Петр Деметр», выступавший по всей стране. Вскоре после этого артист ушел из театра на эстраду.

Дуэт выступал в программе «Песни цыган стран мира», записав четыре диска-гиганта в студии «Мелодия». Деметр также много работал на радио и телевидении.