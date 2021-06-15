Мировая премьера нового альбома композитора Батагова прошла в Перми

Альбом «Оптический обман» презентовали в рамках Дягилевского фестиваля, сообщает «Культуромания».

Сборник представил коллектив в составе Антона Батагова (рояль, электроника), Александра Коренкова (вокал), Аси Соршневой (скрипка, электроника), Сергея Калачева (бас-гитара, электроника), Владимира Жарко (барабаны). Песни были созданы на стихи Александра Пушкина и Даниила Хармса.

«Как и большинство моих вещей, эта музыка уходит корнями в разные стили и жанры разных времен, и все это объединено минималистскими традициями», — рассказал композитор, слова которого цитирует «Культуромания».

«Оптический обман» был создан в период карантина, когда музыканты оказались в ситуации «болдинской осени», пояснил Батагов. Альбом стал продолжением сотрудничества композитора с известными и уникальными кросс-жанровыми музыкантами.

Дягилевский фестиваль будет идти в Перми по 20 июня. Программа смотра включает концерты, выставки и обширную образовательную часть.