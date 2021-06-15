Дирижер Василий Синайский вместе с МГАСО исполнит классиков XIX–XX веков

Выступление Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) пройдет в Концертном зале имени П.И. Чайковского, сообщила пресс-служба коллектива.

Вместе с дирижером Василием Синайским в рамках заключительного концерта абонементной серии «Музыкальная палитра» музыканты представят программу, составленную из знаковых сочинений музыкальных классиков XIX–XX веков.

23 июня 2021 года в Концертном зале имени П.И. Чайковского МГАСО исполнит программу из сочинений музыкальных классиков XIX–XX веков.

Заключительный концерт абонементной серии «Музыкальная палитра» откроет «Влтава» — симфонический эпизод из цикла «Моя Родина» Б. Сметаны, ставший неофициальным чешским национальным гимном.

За ним прозвучит Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Ф. Шопена. Сольную партию фортепиано в концерте исполнит Лукас Генюшас — лауреат международных конкурсов, среди которых Международный конкурс им. П.И. Чайковского (II премия, 2015).

Завершит вечер Вторая симфония С. Рахманинова, в которой композитор выразил свою глубокую думу о России с невероятно эпической широтой охвата и страстной лирической экспрессией, отметили в оркестре.

За дирижерским пультом концерта выступит один из наиболее авторитетных российских дирижеров наших дней — Василий Синайский, участник многих музыкальных фестивалей, член жюри международных конкурсов дирижеров.

Концерт в КЗ имени П.И. Чайковского начнется в 19:00. Билеты доступны по ссылке: http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/62

Фото: МГАСО