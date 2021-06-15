Платформа «Смотрим» представит премьеру многосерийной детективной драмы «Подражатель»

Показы начнутся с 21 июня, сообщила пресс-служба сервиса.

В главных ролях в многосерийной детективной драме «Подражатель» сыграют Евгения Крюкова, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова, Никита Волков, Татьяна Колганова и другие.

По сюжету, в Петербурге происходит убийство, которое детально воспроизводит преступление двадцатилетней давности, совершенное главной героиней (Евгения Крюкова). Новый преступник вскоре и сам объявляет себя ее Подражателем.

Руководитель следствия вызывает свою ученицу (Полина Филоненко), известную нестандартными методами. Она предлагает привлечь к расследованию заключенную, рассчитывая, что та поможет выйти на след Подражателя.

Режиссер-постановщик картины: Сергей Комаров. Авторами сценария стали Ольга Жабина, Олег Кириллов и Сергей Комаров.

Фото: Телеканал «Россия»