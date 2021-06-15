Донская неделя музыки

Филармония началась уже в автобусе. Количество дам в жемчужных бусах, мужчин в светлых рубашках с длинными рукавами и юных дев с букетами роз превышало все возможные транспортные нормативы. В жарком ростовском автобусе проносилось: симфония, кларнет, музыкальный авангардизм… Когда одна из сильфид чуть не со слезами возопила: «Говорят, маэстро уедет из Ростова, надо успеть посмотреть на него!» — я поняла, что нахожусь в самом центре музыкальной жизни Ростова-на-Дону. Можно сказать — на МОСТу.

МОСТ по-ростовски

Мосты в Ростове-на-Дону любят. Причем не только как сооружения, но и как объединяющие явления. Проходил не так давно в донской столице кинофестиваль с названием «Мост искусств», теперь вот новый МОСТ — музыкальный, расшифровывающийся как «Музыка. Оркестр. Симфония. Талант». Причем что киномост, что музыкальный мост ростовчане проводят широко, громко, охватывая множество площадок и концентрируя в себе традиционные и авангардные направления искусств. А также с огромными вложениями усилий многих неравнодушных граждан. Мультиформатность и масштабность стали стилем ростовчан. Второй ростовский фестиваль «МОСТ» — не исключение. Во-первых, именно благодаря активности и инициативности организаторов — Ростовской государственной филармонии и артистическому директору, лауреату премии Президента РФ, художественному руководителю и главному дирижеру Ростовского академического симфонического оркестра Валентину Урюпину — второй МОСТ состоялся. Первый с успехом прошел в 2018-м, а проведение второго отсрочила пандемия. Как только ограничительные меры стали смягчать, началась подготовка к проведению МОСТа.

Амбициозным планам ростовских организаторов не смогла помешать никакая пандемия. Как задумывали мультиформатное мероприятие на всю неделю, так и сделали: на неделю, с 13 по 20 июня, в Ростов-на-Дону приехали известные музыканты, артисты, музыковеды, режиссеры, танцоры; каждый день фестиваля расписан поминутно — встречи в фестивальном клубе «Марс», концерты, перформансы, лаборатории, экскурсии; запланированы целые тематические программы — «Великие струнные квартеты», «Музыка эпохи барокко» и «Марафон Шуберт»; будут опробованы новые и совсем неожиданные форматы, вплоть до игры в «Мафию» вместе с маэстро Валентином Урюпиным в арт-галерее «Ростов» и масштабного open air в парке Революции.

На любой вкус

По словам Валентина Урюпина, в фестивальном потоке можно будет четко выделить три направления. Первое связано с возрождением для слушателей одного произведения композитора-авангардиста, уроженца Новочеркасска Гавриила Попова. Забытая и непонятая современниками Симфония № 1 оживет благодаря ростовскому академическому симфоническому оркестру. Только потомки смогли оценить новаторство и уникальность этой музыки.

Второе направление в фестивальной панораме связано с необычными персонажами. В музыкальном мировом наследии живет немало всяких шутов, плутов, пройдох и даже всякой разной нечисти. Посетителей мероприятий фестиваля ждет встреча с прокофьевским Шутом, Арлекином Штокхаузена, а также Уленшпигелем Штрауса, его тенью в российской премьере сочинения Калеви Ахо, Учеником Чародея, Королем Убю и даже самим Чертом.

Ну а третье направление фестиваля будет посвящено творчеству Франца Шуберта. Исполнением трех его симфоний под управлением трех дирижеров Ростовский симфонический оркестр увенчает фестивальную программу.

К счастью, за несколько дней до открытия фестиваля в донском регионе произошло смягчение ограничительных пандемических мер, в связи с чем можно было увеличить наполняемость залов и площадок фестиваля до 75%. Поэтому многие зрители в последнюю минуту смогли купить билеты на интересующие их мероприятия.

Ашот не поверит

Да простит меня маэстро Урюпин, я бы выделила в фестивальной картине еще одно направление, ставшее для меня личным открытием МОСТа. Это направление я бы назвала просто — «Кларнет и кларнетисты». Ростовчане, особенно те, которые живут в Нахичевани-на-Дону, кларнет знают. Редкая армянская свадьба обходится без черноглазого Ашота, играющего на кларнете. Если бы Ашот попал на концерт греческого кларнетиста Спироса Мурикиса, победителя Международного конкурса имени Карла Нильсена (1997), профессора Афинской консерватории и солиста Афинского государственного оркестра, первого кларнета Малеровского камерного оркестра под управлением Клаудио Аббадо, он бы не поверил своим ушам и своим глазам. Так играть и так завораживать зал может только бог кларнетистов. Сольный кларнет — это неземной инструмент. Конечно, в данном случае сложилось все — и виртуозное мастерство солиста, и прекрасная музыка Концерта для кларнета с оркестром финского композитора Калеви Ахо (российская премьера!), и чуткая поддержка ростовского оркестра.

Еще один кларнетист подтвердит неземные возможности сольного кларнета на донском МОСТу — артист-музыкант Игнат Красиков. Он исполнит и сыграет пьесу для кларнета «Арлекин» Карлхайнца Штокхаузена.

Пойдем на МОСТ

Каждый фестивальный день начинается со встречи с музыковедом Лялей Кандауровой в фестивальном клубе «Марс». Идея проекта «Все на Марс!», объединившая фестивальный клуб, фестивальный театр и перформанс-программы, — это возвращение к историческим истокам, когда в здании ростовской филармонии на рубеже XIX-XX веков находился знаменитый, созданный на парижский манер кафе-театр «Марс». В фестивале задействовано несколько площадок: зал ростовского училища искусств, музей Шолохов-центр, конгресс-отель «Дон-Плаза», художественные галереи, филармония.

Финал фестиваля выплеснется на улицу. Вечером 20 июня в зеленом театре парка Революции состоится симфонический опен-эйр. Музыка, оркестр, симфония и таланты будут доступны всем, кто захочет взойти на МОСТ.

— Фестиваль «МОСТ» еще совсем молод, но он уже приучил к классической музыке огромное количество слушателей, — отметил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. — В этом году его программа настолько разнообразна, что ряды любителей музыки наверняка пополнятся новыми слушателями. Уверен, это будет незабываемая неделя.