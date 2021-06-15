Хабенский сыграет Мюнгхаузена в МХТ имени Чехова

Актер рассказал о своих планах в интервью ТАСС.

Актер собирается выйти на сцену в образе барона Мюнхгаузена осенью 2021 года. Постановку готовит режиссер Виктор Крамер, пояснил Хабенский.

По словам артиста, во время зимнего «застольно-фантазийного» периода создатели постановки обсуждали ее в общих чертах, теперь начинают раскладывать на мизансцены. «Осенью — третий период, а в октябре мы выпускаемся», — пояснил Хабенский.

Рассказать подробнее о своем герое артист пока не может, так как роль имеет «фантазийный» характер. Пока что он находится в процессе размышлений, пояснил актер.