Лидером проката выходных в России стала американская комедия «Круэлла»

Об этом свидетельствуют предварительные сведения портала kinobusiness.com.

Криминально-приключенческая лента «Круэлла» собрала 148,4 млн рублей за период с 10 по 13 июня, говорится в сообщении.

Фильм с актрисой Эммой Стоун в главной роли вышел в прокат 28 мая. Действие происходит в Лондоне в 1970-х годах. Мошенница Эстелла в попытке сделать себе карьеру в мире моды привлекает внимание баронессы фон Хельман, однако в конечном итоге в ней побеждает темное начало, и появляется безжалостная Круэлла. Режиссером фильма стал Крэйг Гиллеспи.

На втором месте по кассовым сборам оказался американский фильм ужасов «Заклятие-3: по воле дьявола». Фильм собрал 120 млн рублей за выходные. По сюжету, исследователи паранормальных явлений сталкиваются с убийством, виновник которого утверждает, что действовал по воле дьявола. Режиссером фильма стал Майкл Чавес, в главных ролях сыграли Вера Фармига, Патрик Уилсон и Джулиан Хиллиард.

Третью строчку рейтинга занял американский фильм ужасов «Тихое место 2». Картина собрала 82,3 млн рублей за выходные, стартовав в прокате 3 июня. Фильм продолжает историю о борьбе семьи Эббот, отправляющейся в неизвестность в полной тишине.