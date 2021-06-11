Роспотребнадзор заставил перенести фестиваль «Нашествие» на год

Организаторы перенесли мероприятие на 2022 год, о чем сообщили в своем Facebook.

Решение о переносе фестиваля «Нашествие» на 2022 год было принято на совещании организаторов фестиваля с правительством Московской области, говорится в сообщении. Роспотребнадзор считает, что проведение фестиваля в складывающейся ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19 является невозможным, отметили организаторы.

Фестиваль состоится в следующем году в Серпухове. Ориентировочные даты установлены на 29-31 июля.

25 июня начнет работу автоматизированный сервис по возврату билетов или их переоформлению, отметили организаторы.