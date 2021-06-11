Средневековая модная обувь делала своих владельцев инвалидами

Исследование ученых опубликовано в International Journal of Paleopathology .

Средневековая мода на остроконечные туфли вела к тому, что у большинства их владельцев со временем появлялась вальгусная деформация большого пальца стопы. Об этом узнали ученые из Кембриджского университета, проанализировавшие останки людей в XI-XV веков.

В числе модных трендов этого времени были и остроконечные вытянутые туфли, так называемые пулены. Их остатки, найденные в Лондоне и Оксфорде, демонстрируют господство вытянутых форм в обуви к концу XIV века, как в обуви для детей, так и для взрослых.

«Мы изучили перемены, которые произошли в период высокого и позднего Средневековья, и поняли, что рост числа вальгусных деформаций стопы объясняется этой новой обувью», — рассказал участник команды исследователей Пирс Митчелл.

В результате вальгусной деформации большой палец стопы смещается к внешней стороне. На головке первой плюсневой кости начинает образовываться бугорок, и большой палец ноги больше не может «смотреть» внутрь и начинает постепенно отклоняться наружу, что ведет к воспалениям суставов.

Проанализировав 177 скелетов в Кембридже и неподалеку от города, ученые выяснили, что в XI—XIII веках подобные деформации наблюдались у 6% из погребенных, в то время как у захороненных в XIV–XV веках это число достигло 27%.

Частота заболевания соответствовала социальному статусу умерших. На сельских кладбищах число людей с деформацией пальца составило лишь 3%, у городской бедноты этот показатель достигал 10%-24%. Но у священников и богатых горожан признаки вальгусной деформации стопы имели 43% погребенных.

Кроме того, у многих скелетов с вальгусной деформацией стопы были найдены следы переломов верхних конечностей. Это говорит о том, что люди с такой обувью часто теряли равновесие и падали на вытянутые руки, отмечают ученые.