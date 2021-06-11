Минкультуры отказало в прокате фильму «Неудачный трах, или Безумное порно»

Об этом сообщает пресс-служба министерства в пятницу.

Содержание фильма-победителя Берлинале-2021 режиссера Раду Жуде не соответствует законодательству РФ, отметили в ведомстве. Такое решение было принято после проверки картины экспертами министерства на предмет соответствия законодательству Российской Федерации.

Специалисты приняли решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму. Это было сделано на основании подпункта «в» пункта 18 Правил, предусматривающих отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию, пояснили в министерстве.

Сатирическая лента «Неудачный трах, или Безумное порно» рассказывает об учительнице истории в элитной школе, карьера которой оказывается под угрозой после того, как в интернет сливают интимный видеоролик с ее участием.

Проект был создан в период пандемии, поэтому участвовавшие в нем актеры снимались в масках. Фильм получил приз Берлинале в 2021 году.

Фото: Кадр из фильма «Неудачный трах, или Безумное порно» / © ROLLERCOASTER PR / YOUTUBE