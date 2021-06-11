Демидовский расписной поднос воссоздадут на президентский грант в 1 млн руб

Об этом сообщили в пятницу в департаменте информационной политики региона.

Знаменитый уральский промысел лаковых расписных металлических подносов поддержал Фонд президентских грантов. Грант в 1 млн рублей даст возможность Уральскому колледжу прикладного искусства и дизайна воссоздать образцы подноса.

Уральская лаковая роспись в 2021 году отмечает 275-летний юбилей. О необходимости развития народного художественного промысла, который представляет собой визитную карточку Свердловской области, заявил губернатор Евгений Куйвашев.

По результатам конкурса одним из получателей финансовой поддержки стал Уральский колледж прикладного искусства и дизайна, являющийся филиалом Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова.





Фото: Поднос из собрания Музея Тагильского подносного промысла. Путеводитель по русским ремёслам, CC BY-SA 3.0