Russian film festival пройдет онлайн в Азии, Латинской Америке, Европе и СНГ

Об этом сообщили в Минкультуры России.

РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ представляет ежегодный фестиваль Russian Film Festival. Цель смотра — познакомить зарубежного зрителя с многообразием современного российского художественного кино, документалистики и анимации.

Russian Film Festival 2021 станет продолжением серии онлайн-показов, с успехом прошедших в прошлом году в Австралии, Мексике, Испании и Бразилии в коллаборации с местными онлайн-платформами, говорится в сообщении. В прошлом году смотр собрал более 120 тысяч зрителей и стал первым российским онлайн-проектом на широкой международной сцене.

В 2021 году Russian Film Festival стартует в июне с мероприятия на латиноамериканской VOD-платформе Qubit (Аргентина, Чили и Уругвай) и продолжится в Казахстане на базе онлайн-кинотеатра Okko. RFF-Казахстан станет первым онлайн-мероприятием, посвященным российскому кинематографу, на территории СНГ.

В июле RFF переместится в Азию, и в Южной Корее пройдет на крупнейшей локальной платформе Homechoice. Новая карта смотра включает также Индию, Азербайджан и Израиль.

Осенью пройдет второй выпуск фестиваля в Мексике, Испании и Бразилии.

В числе участников Russian Film Festival в 2021 году такие картины, как «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Конференция» Ивана И. Твердовского, «Серебряные коньки» Михаила Локшина, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «На острие» Эдуарда Бордукова, «Северный ветер» Ренаты Литвиновой, «Француз» Андрея Смирнова, «Пальма» Александра Домогарова мл., «Глубже!» Михаила Сегала, «Спутник» Егора Абраменко, «Китобой» Филиппа Юрьева, «Человек из Подольска» Семена Серзина, «Огонь» Алексея Нужного, «Текст» Клима Шипенко, «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой.

В программу войдут и мультфильмы «Три кота», «Снежная королева» и «Белка и Стрелка: Карибская тайна». Впервые на фестивале документальная лента — «Медведи Камчатки. Начало жизни» Ирины Журавлевой и Владислава Гришина.