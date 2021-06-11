Ученые приблизились к разгадке тайны скелета девочки с птицей во рту

Археологи детально изучили найденное более полувека назад в Польше загадочное захоронение, сообщает LiveScience.

Находка скелета ребенка с птицей во рту поставила ученых в тупик. Долгое время они искали объяснение этому обряду, пока наконец им не помог анализ ДНК.

Находка была сделана в пещере Велка-Снежна в ходе раскопок в 1967 и 1968 годах. Однако выяснилось, что возраст могилы составлял около 300 лет, когда местные жители уже не захоранивали своих умерших в пещерах. Еще более странным делало это захоронение наличие во рту ребенка скелета зяблика. Археологи ранее не встречали ничего подобного.

Эксперты выяснили, что скелет принадлежал девочке возрастом от 10 до 12 лет. Ее кости сохранили следы нарушений обмена веществ. Что именно стало причиной ее смерти, эксперты не смогли понять, так как на ее теле не было найдено никаких травм.

Как показал анализ ДНК, девочка родилась к северу от Польши, на территории современной Финляндии и Карелии. В момент ее смерти там шла Северная война. По словам специалистов, в армии короля Швеции Карла X Густава было много солдат-выходцев из Финляндии и Карелии, которые брали с собой в походы жен, любовниц и служанок.

Кроме того, по поверьям карелов, умерший в лесу должен был там же и быть похоронен. В итоге археологи сделали вывод, что девочка приехала со своим спутником в этот район во время войны 1655-1657, после чего умерла в лесу, где находится пещера, и поэтому была в ней похоронена.

В то же время в рассматриваемый период птиц уже не клали в могилы, тем более в рот мертвецам. Как отметили авторы исследования, все это не позволяет им окончательно открыть тайну уникального захоронения.

Фото: LiveScience