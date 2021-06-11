В День России Путин посетит Третьяковскую галерею

Визит президента России пройдет в субботу, 12 июня, сообщили в Кремле.

Российский лидер посетит в Третьяковской галерее выставки, посвященные истории России, а также периоду романтизма в искусстве России и Германии.

В этот день в Третьяковской галерее митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) представит президенту экспозицию «История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского».

Президент также осмотрит выставку «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии», в рамках которой шедевры эпохи романтизма из двух стран впервые собраны на одной площадке.