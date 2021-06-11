Саженцы петровского дуба отправятся в Большую Арктическую регату

Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.

14 июня в 10:00 в Летнем саду Санкт-Петербурга состоится передача саженцев петровского дуба от администрации Русского музея организаторам Большой Арктической регаты (БАР), говорится в сообщении.

Эти саженцы будут высажены участниками похода БАР-2021 в каждом месте швартовки в Ленинградской обрасти и за ее пределами. Первая остановка намечена у крепости Орешек. А первый саженец аллеи будет высажен в Шлиссельбурге. В Ленобласти запланированы остановки на острове Коневец, в городах Приозерск, Новая Ладога, Лодейное Поле, Свирьстрой, Мандроги, Подпорожье, поселке Вознесение.

«Результатом станет «Петровская аллея маломерного флота России» как напоминание того замысла, который Петр I отводил судам в Санкт-Петербурге и стране. Он мечтал, чтобы Россия была страной мореходов. И наша миссия напомнить, что слава России, как морской державы начинается с массовой любви граждан к небольшим яхтам, лодкам, катерам. Они основание той пирамиды, на вершине которой один из союзников России — наш флот», — заявил инициатор БАР, директор АНО «Агентство развития индустрии отдыха на воде и прибрежных территорий «Большая Арктическая регата», член Общественного совета при Минприроды России Станислав Корякин.

Этап, проходящий по территории Ленинградской области, в этом году организован в партнерстве с АНО "Центр Развития" при поддержке Комитета по культуре и туризму Ленинградской области. Содействие проекту оказывают также Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Комитет Ленинградской области по транспорту.

Старт похода 2021 года намечен на поздний вечер 14 июня от Английской набережной. Яхты БАР пройдут под разведенными мостами Санкт-Петербурга.

Фото предоставлено Русским музеем.