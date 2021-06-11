IMDb обнулила негативные отзывы о сериале «Анна Болейн» с темнокожей актрисой

На данный момент рейтинг сериала составляет 6,9 балла, сообщает «Культуромания».

Ранее сериал подвергся критике из-за недовольства зрителей тем, что создатели выбрали на роль английской королевы темнокожую актрису Джоди Тернер-Смит. После того как рейтинг проекта сформировался на уровне чуть более одного балла из десяти, администрация IMDb обнулила негативные оценки.

В то же время платформа оставила без изменения распределение оценок зрителей, пишет «Культуромания». Согласно им, сериал не понравился 94,2% зрителей.

На этом фоне критики The Guardian и The Telegraph дали сериалу оценку в три балла из пяти возможных.

Фото: кадр из сериала «Анна Болейн»