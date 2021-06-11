Миронов и Хаматова сыграют главные роли в сериале «Горбачев»

Съемки исторической драмы начнутся весной 2022 года, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра ivi.

Сериал будет состоять из 20 серий. Работа над ним будет идти в Ставрополе, Москве, Рейкьявике, Вашингтоне, Берлине и Лондоне, рассказали в кинотеатре.

Сейчас уже идет активная работа над сценарием. Премьера планируется на 2023 год эксклюзивно на платформе. Создать сериал авторов вдохновил спектакль Театра Наций «Горбачев», в котором Хаматова и Миронов сыграли главных героев.

«Побывав на премьере спектакля, я был приятно удивлен тем, как Евгений Миронов перевоплощается на сцене. И для меня очень важно, что именно он и Чулпан Хаматова, которая фантастически похожа на Раису Максимовну, перенесут созданные ими образы на экраны. Я Жене и Чулпан доверяю, хорошо их знаю, это прекрасные актеры и глубокие люди», — цитируют в пресс-службе ivi слова Михаила Горбачева о проекте.