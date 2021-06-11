«Девушки из 1938 года»: В Москве открылась первая выставка 83-летней вышивальщицы

Экспозиция открылась в московском Музее русского лубка и наивного искусства (МРЛИНИ).

Несколько лет назад Юлия Алешичева начала вышивать, чтобы победить старческую деменцию. Работы, вышитые в запоминающемся стиле, помогли ей завоевать любовь поклонников по всему миру.

На выставке в Москве, получившей название «Девушка из 1938 года: вышивка длиною в жизнь», представлены авторские интерпретации шедевров мировой классики и вышивки-плакаты со знаменитостями. Отдельного внимания заслуживает серия вышивок о сокровенных девичьих тайнах.

На работах зритель увидит девушку после купания, девушку, которая любила, но не вышла замуж, и независимую девушку, которая выбирает партнера для свидания. Есть здесь и девушка, которая не хотела взрослеть, портрет юной девушки до замужества и девушка, впервые встретившая свою любовь. Сюжеты с простыми девушками гармонично дополняет вышитый портрет королевы Елизаветы II в хорошем настроении и Мона Лиза — девушка с загадочной улыбкой.

Юлия Алешичева (девичья фамилия Баркова) родилась 26 января 1938 года в поселке Спирово Тверской области. Училась в Тихеметсаском лесотехническом техникуме в Пярну (Эстония). После техникума Юлия устроилась работать диспетчером на лесотехнический завод в Карелии, подрабатывала уборщицей в школе-интернате. Воспитывала в одиночку двух дочерей.

На пенсии будущая художница занялась дачным хозяйством. В 2014 году сгорел старинный дачный дом в Карелии, с которым была связана большая часть ее жизни. В пожаре погибли домашние питомцы Юлии: собака и кот Пьер Безухов.

Трагические события пошатнули здоровье женщины. Постепенно она начала терять кратковременную память, позже врачи поставили диагноз «деменция». Стремясь отвлечься от переживаний, в 81 год Алешичева занялась своим юношеским увлечением — вышивкой.

«Вышивка оказалась отличным средством для борьбы с деменцией. Конечно, полностью победить болезнь не получается. Но благодаря творчеству бабушке удалось приостановить прогрессирование этого заболевания», — рассказал на открытии выставки Ян Горкунов.