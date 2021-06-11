В конкурсную программу фестиваля «Пилот» вошли сериалы Стычкина, Хлебникова и Шипенко

Смотр пройдет в Иванове с 25 по 27 июня, сообщили организаторы.

В основном конкурсе фестиваля — премьерные российские сериалы. В их числе сериал «Ева, рожай» от создателя самого кассового российского фильма «Холоп» Клима Шипенко. Фильм рассказывает о поисках успешной и независимой женщины, в роли которой выступит Елена Подкаминская.

На фестивале также будет представлен режиссерский дебют Евгения Стычкина «Контакт» с Павлом Майковым и Равшаной Курковой. Фильм рассказывает об отце-одиночке, работающем в отделе полиции по делам несовершеннолетних и параллельно пытающемся наладить психологический контакт с собственной дочкой.

Жюри будет оценивать детективный сериал «Моя большая тайна» с Юрием Чурсиным и Анатолием Белым. В основе сюжета — история о расследовании убийства студентки академии.

Также будут представлены сериалы «Пропавшая» режиссера Вадима Перельмана о возвращении в семью дочери, исчезнувшей 10 лет назад, комедия «Братья» Ильи Куликова, «Быть комиком» Наталии Мещаниновой и другие проекты.

Фото: Елена Подкаминская в сериале «Кухня в Париже»