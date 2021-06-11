Юбилейная «Хрустальная Турандот» отпразднует 60-летие полета Юрия Гагарина в космос

ХХХ церемония награждения лауреатов премии состоится 20 июня 2021 года в музее-усадьбе «Архангельское», сообщили организаторы.

Церемония по обычаю будет проходить в театрализованной форме по оригинальному сценарию. Сценарий для предстоящей церемонии пишет Сергей Плотов.

«Как всегда, это будет легко, весело, без графина и красной скатерти, без постукивания по столу», — сказал основатель и президент театральной премии «Хрустальная Турандот» Борис Беленький.

Вести церемонию будет первая исполнительница роли Принцессы Турандот Марина Есипенко.

«Право первой брачной ночи Хрустальной Турандот принадлежит мне», — пошутила Марина Есипенко. По ее словам, когда возникла премия, Гарий Черняховский поставил этот спектакль с ее участием.

«В 1921 году возник Театр Вахтангова, в 1991-м появилась наша премия, все это очень символично. В этом году Театру Вахтангова исполняется 100 лет, а это тоже символ. Поэтому кто, как не я, должна вести эту церемонию?» — пояснила Есипенко.

В этом году «Хрустальная Турандот» будет посвящена 60-летию первого полета человека в космос, поэтому в основу сценария ляжет тема космоса и первых космонавтов. Покоритель космоса, по задумке, будет помогать Принцессе. Партнером Марины Есипенко станет актер Театра оперетты Александр Бабик.

Предстоящую юбилейную церемонию вручения награды решено посвятить Юрию Лужкову за его неоценимый вклад в театральную жизнь Москвы. В память о вкладе Лужкова в развитие московских театров в рамках Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» учрежден ежегодный специальный приз имени Ю.М. Лужкова для лучших столичных театральных менеджеров.

По сложившейся традиции победители «Хрустальной Турандот» будут объявлены непосредственно на самой церемонии. Наградой победителям послужат изящные хрустальные статуэтки, выполненные по эскизу литовского художника Ремигиюса Крюкаса и отлитые в Праге.

В разные годы лауреатами «Хрустальной Турандот» становились Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Петр Фоменко, Сергей Женовач, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Римас Туминас, Инна Чурикова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и многие другие актеры, режиссеры и художники.

Фото предоставлено организаторами