Фестиваль «А-Кино» памяти итальянского поэта Тонино Гуэрры стартует в Петербурге

11.06.2021
Главным событием фестиваля станут показы фильмов греческого режиссера Тео Ангелопулоса и итальянских классиков братьев Паоло и Витторио Тавиани. Их работы редко демонстрировались в России, сообщили организаторы.
Фестиваль откроет «Взгляд Улисса» с Харви Кейтелем в главной роли. Знаковая лента получила Гран-при Каннского фестиваля. В картине история Европы зарифмована с историей кинематографа.
Также интересны две другие ленты, это «Пчеловод» с Марчелло Мастроянни и «Пейзаж в тумане», собравшие коллекцию фестивальных призов, рассказали в пресс-службе Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
Фестиваль «А-Кино» продлится до 20 июня.
Фото: автор неизвестен - <a rel="nofollow" class="external free" href="http://www.seasons-project.ru/festivals/osen_fest_09_guerra.php">http://www.seasons-project.ru/festivals/osen_fest_09_guerra.php</a>, Добросовестное использование, Ссылка