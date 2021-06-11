Фестиваль «А-Кино» памяти итальянского поэта Тонино Гуэрры стартует в Петербурге

Смотр откроется в пятницу в саду Фонтанного дома, сообщили организаторы.

Главным событием фестиваля станут показы фильмов греческого режиссера Тео Ангелопулоса и итальянских классиков братьев Паоло и Витторио Тавиани. Их работы редко демонстрировались в России, сообщили организаторы.

Фестиваль откроет «Взгляд Улисса» с Харви Кейтелем в главной роли. Знаковая лента получила Гран-при Каннского фестиваля. В картине история Европы зарифмована с историей кинематографа.

Также интересны две другие ленты, это «Пчеловод» с Марчелло Мастроянни и «Пейзаж в тумане», собравшие коллекцию фестивальных призов, рассказали в пресс-службе Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Фестиваль «А-Кино» продлится до 20 июня.