В Норильске появится самый северный музей современного искусства

Проект будет создан на средства компании «Норникель», сообщила компания.

Арктический музей современного искусства станет самым северным таким музеем в мире. Его создадут в Норильске Красноярского края к 2025 году, говорится в сообщении.

Архитектурный проект Арктического музея современного искусства (Arctic Museum of Modern Art, АММА) был одобрен 10 июня на градостроительном совете в Норильске. «АММА должен стать объектом глобального значения и попасть в ряд самых значимых музеев мира», — говорится в сообщении.

Проект вошел в комплексный план развития Норильска. На его реализацию компания выделила средства в дополнение к ресурсам финансированию на развитие города в размере 150 млрд рублей, отметил мэр города Дмитрий Карасев.