«Союзмультфильм» обсуждает сотрудничество с Netflix

Об этом рассказала председатель правления студии Юлиана Слащева.

«Союзмультфильм» обсуждает возможность создания совместных проектов с американским стриминговым видеосервисом, сообщила глава студии в четверг на юбилейном концерте киностудии.

Слащева рассчитывает, что компании придут к соглашению о совместных проектах в будущем. «Это и возможная продажа уже созданных проектов, которые продолжают производиться в ряде сериалов, и я еще очень рассчитываю на совместное продюсирование полных метров», — сказала она.

Международное развитие является важным направлением работы «Союзмультфильма», отметила Слащева. Сейчас киностудия уже провела ряд сделок с зарубежными партнерами.

«Четыре или пять серьезных сделок по продаже нашего контента прошли. Но мы понимаем, что мы в самом начале пути», — заявила глава студии.