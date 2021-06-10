Русский музей представит выставку «Владимир Васильковский. К 100-летию со дня рождения»

Экспозиция в честь столетия со дня рождения мастера откроется в Строгановском дворце, сообщили в музее.

Владимир Васильковский известен, прежде всего, как архитектор, однако, деятельность мастера охватывала разные области культуры – графику, керамику, преподавание. Выставка художника в Русском музее призвана познакомить с графическими и керамическими произведениями Васильковского. На экспозиции будет представлено более 60 работ из государственных и частных собраний.

Васильковский – известный ленинградский архитектор, Лауреат Сталинской премии 1946 года, преподаватель ЛВХПУ имени В. И. Мухиной (СПбГХПА им. А. Л. Штиглица). Без его вклада в архитектуру сложно представить современный Петербург: Васильковским в соавторстве с другими архитекторами была создана Телебашня на Аптекарском острове и Телевизионный центр, часовня церкви Рождества Иоанна Крестителя на Каменном острове, Итальянский мост через канал Грибоедова, городские фонари на Васильевском острове и Московском проспекте, а также многочисленнее памятники и мемориальные доски.

Тем интереснее и важнее для понимания роли мастера в современном искусстве станет выставка в Строгановском дворце – авторы проекта сделали акцент именно на керамических и графических произведениях Васильковского.

Экспозицию можно считать первой персональной выставкой мастера в Русском музее, однако, в 1984 произведения Васильковского были показаны в Чайном домике Летнего сада, который на тот момент не являлся частью ГРМ.

Выставка продлится до 19 июля 2021 года.

На фото: В.С. Васильковский. Склад Ильичей. 1979. Бумага, тушь.