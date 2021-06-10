Два викинга-родственника встретились в Датском музее спустя тысячу лет

Исследование показало, что останки двух мужчин связаны родственными отношениями, сообщает AFP.

Эксперты Датского национального музея опубликовали статью о том, что в собрании их учреждения теперь есть останки двух викингов, приходящихся друг другу близкими родственниками.

Более чем тысячу лет назад они разлучились. После этого 20-летний мужчина погиб в Англии и был захоронен в братской могиле, а мужчина дожил до 50 лет и умер в Дании.

Как известно историкам, в свое время викинги с земель современной Дании вторглись в Шотландию и Англию в конце восьмого века. Вероятно, младший из мужчин и был убит во время такого набега. По другой версии, он был казнен по указу английского короля Этельреда Второго, в 1002 году повелевшего истребить всех датчан, находившихся в Англии.

Проведя ДНК-анализ, ученые выявили родственную связь, что удается очень редко. В то же время точная степень родства остается пока неизвестной. Эксперты допускают, что найденные останки могли принадлежать единокровным (или единоутробным) братьям, дяде и племяннику или деду и внуку. В их могилах не нашли никаких материалов для точного радиоуглеродного датирования, так что их возраст и принадлежность к поколениям установить наука пока не может.

По крайней мере, на обоих скелетах ученые нашли множественные следы ранений. Это подтверждает, что покойные участвовали при жизни в сражениях.

Скелет молодого викинга нашли в братской могиле в Оксфорде, после этого они находились в Оксфордширском музее в Великобритании. Сейчас музей одолжил скелет мужчины датским коллегам, которые перевезли его в Данию и положили рядом с родственником.

Фото: Denmark's National Museum