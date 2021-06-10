Гонорар Литвиновой оказался в полтора раза меньше, чем у Бузовой

Популярную певицу оценили выше режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой, сообщает ФАН.

Как выяснили журналисты, МХТ им. Чехова заплатит Ренате Литвиновой за исполнение главных ролей почти в полтора раза меньше, чем обещает МХАТ им. Горького Ольге Бузовой за исполнение второстепенной роли.

Ранее приглашение певицы Ольги Бузовой исполнить роль во МХАТ имени Горького вызвало скандал. Как выяснилось, популярная исполнительница будет участвовать в спектакле, который рассказывает о молодости Иосифа Сталина.

Согласно договору между МХАТ им. Горького и Ольгой Бузовой, она исполнит роль певицы Бэллы Шанталь в двух премьерных показах постановки «Чудесный грузин». За каждый из них Бузова получит 117 022 рубля, в сумме 234 044 рубля, и еще 212 766 рублей за репетиционный период. В общей сложности ее доходы составят 446 810 рублей, пишет ФАН.

При этом Рената Литвинова за два спектакля «Северный ветер», где она является режиссером и главной героиней, получит 161 300 рублей. Гонорар за один спектакль Литвиновой составит 80 650 рублей, что в полтора раза меньше, чем ставка Бузовой.