На Павелецкой площади Москвы нашли клад монет XVI века

Об этом сообщил журналистам глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Клад монет конца XVI века на реконструируемой Павелецкой площади Москвы нашли ученые. Московские археологи уже называют площадь Павелецкого вокзала «денежной площадью», в первую очередь из-за денежного клада, отметил Емельянов.

Клад состоит из 88 медных монет московской и тверской чеканки. Его нашли в небольшой ямке. На момент находки он представлял собой компактное скопление монет, которые, вероятно, изначально находились в кошельке, со временем совершенно истлевшем.

В те времена на такие деньги можно было купить продукты на одну неделю, а значит, клад принадлежал небогатому человеку, пояснили ученые.

В течение археологического сезона 2021 года эксперты будут вести полевые работы более чем на 800 площадках, отметил Емельянов. Две трети из них расположены на территории новой Москвы, в местах исторических селищ Кузовлево, Заболотье и Рыжово.