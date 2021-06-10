Путин отложил решение о создании музея на Охтинском мысе в Петербурге

Об этом сообщила статс-секретарь — замминистра культуры России Алла Манилова на заседании рабочей группы 8 июня.

По решению президента России рассмотрение ситуации продлили до 1 декабря. Ранее в начале года Владимир Путин поручил «Газпрому», являющемуся владельцем участка, а также администрации Петербурга и Минкульту до 1 мая рассмотреть вопрос о целесообразности создания археологического музея на данной территории.

Хотя Минкультуры РФ передало доклад в требуемые сроки, время исполнения поручения было решено продлить до 1 декабря, пишет «Фонтанка».

«Мы получили письмо из контрольного управления президента о том, что наш доклад главой государства рассмотрен, принят, с учетом большой и сложной работы срок нам продлили до 1 декабря. Мы приняли решение, что самый верный и надежный путь — рассматривать этот вопрос коллегиально, чтобы все мнения были учтены», — рассказала Манилова.

Фото: kremlin.ru