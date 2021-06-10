Театр Маяковского представит премьеру спектакля о создателях компьютеров

Спектакль «Новаторы» посвятили Году науки и технологий, сообщает пресс-служба театра.

Премьерные показы спектакля, рассказывающего историю о создателях компьютеров, представит «Студия-OFF» Московского академического театра имени Вл. Маяковского 10 и 11 июня на сцене театра на Сретенке.

Спектакль «Новаторы» рассказывает о том, как на самом деле возникают передовые технологии, каким образом креативные новаторы превращали безумные идеи в реальность, как они соперничали и сотрудничали и почему одни потерпели неудачу, а другие преуспели, рассказали в пресс-службе.

В создании постановки участвовали артисты «Маяковки» под управлением режиссера Никиты Кобелева. Зрители увидят документальные истории о компьютерных гениях с XIX века до конца XX века.

В числе героев спектакля — первый в истории программист, дочь поэта Байрона Ада Лавлейс, первый блогер 1990-х годов, а также создатели первых компьютеров 30-40-х годов XX века, знаменитые предприниматели и изобретатели Билл Гейтс и Стив Джобс.



