«Ленфильм» отметит 70-летие Сокурова ретроспективой его фильмов

10.06.2021
Два документальных фильма Александр Сокуров лично представит зрителям. Ретроспектива стартует в день его рождения, 14 июня.
Первой будет показана драма «Одинокий голос человека». О фильмах гостям расскажут участники съемочной группы, киноведы, кинокритики, историки и другие эксперты.
Режиссер сам представит документальные фильмы «Элегия из России» и «Восточная элегия». Их показ пройдет 14 июля на торжественном открытии выставки «Одинокий голос человека», посвященной 70-летию режиссера.
Закрытие выставки пройдет 29 августа. Впервые в истории гости за один сеанс увидят все фильмы тетралогии власти — «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст», причем «Молох» и «Телец» — в отреставрированной версии, отметили в студии.
Фото: кадр из х/ф «Молох»