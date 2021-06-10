«Ленфильм» отметит 70-летие Сокурова ретроспективой его фильмов

10.06.2021

Ретроспективу киноработ режиссера покажут этим летом, сообщается на сайте студии.

Два документальных фильма Александр Сокуров лично представит зрителям. Ретроспектива стартует в день его рождения, 14 июня.

Первой будет показана драма «Одинокий голос человека». О фильмах гостям расскажут участники съемочной группы, киноведы, кинокритики, историки и другие эксперты.

Режиссер сам представит документальные фильмы «Элегия из России» и «Восточная элегия». Их показ пройдет 14 июля на торжественном открытии выставки «Одинокий голос человека», посвященной 70-летию режиссера.

Закрытие выставки пройдет 29 августа. Впервые в истории гости за один сеанс увидят все фильмы тетралогии власти — «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст», причем «Молох» и «Телец» — в отреставрированной версии, отметили в студии.

 

Фото: кадр из х/ф «Молох»