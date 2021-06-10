Пермский фестиваль Дягилев+ будет проводиться каждый год

Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает «Культуромания».

Проведенный в 2020 году в период пандемии коронавируса в порядке альтернативы полноценному фестивалю смотр станет ежегодным мероприятием в Перми. Об этом Махонин заявил на пресс-конференции, посвященной Дягилевскому фестивалю.

По его словам, Дягилев+ станет вторым мероприятием в течение календарного года. «Это тоже будет ежегодное культурное событие, и мы все будем делать для этого», — рассказал глава региона.

Фестиваль будет проходить в начале декабря, добавил губернатор. Главой Дягилев+ будет худрук фестиваля Теодор Курентзис, пишет «Культуромания».

Таким образом в Пермском крае появятся по сути дела большой и малый фестивали, отметил глава региона. «Надеюсь, он также будет насыщен повесткой и воспринят зрителями на все сто процентов», — отметил Махонин.

Фото: Дягилевский фестиваль (diaghilevfest.ru)