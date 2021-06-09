В Александро-Невской лавре представят более 40 икон Александра Невского

09.06.2021
Выставка приурочена ко дня рождения святого благоверного князя, который отмечается в этот день в России. Ее главная отличительная особенность в том, что люди увидят иконы, которые находятся в храмах Санкт-Петербургской митрополии — намоленные иконы, отметил наместник обители.
Часть икон, относящихся к выставке, постоянно находится в Свято-Троицком соборе лавры, добавил епископ.
На выставке будут представлены в основном иконы XIX века, эпохи расцвета искусства синодального периода церкви. Александр Невский, как правило, изображается в императорской иконографии, на более ранних иконах в образе монаха.
Самая древняя икона на выставке относится к XVII веку, она являет Александра Невского как преподобного. Эта икона представлена на экспозицию из собрания лаврского древлехранилища.
Выставка «… И чтим образ твой святый» будет работать по 12 июля.
Фото: kostromamitropolia.ru