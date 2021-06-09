Чешская актриса Либуше Шафранкова умерла в 68 лет

О смерти актрисы сообщил телеканалу CT24 ее сын.

Актриса сыграла несколько десятков ролей в телевизионных и художественных фильмах. Чешскому и советскому зрителю она больше всего запомнилась по роли Золушки в чешско-германской сказке «Три орешка для Золушки» (1973).

Дебют Шафранковой в кино состоялся в 1971 году в фильме «Бабушка». Актриса сыграла роль юной чешской писательницы Божены Немцовой.

После этого Шафранкова снималась в картинах «Русалочка» (1975), «Принц и Вечерняя Звезда» (1979), «Третий принц» (1982), «Праздник подснежников» (1983) и «Коля» (1996, был отмечен премией «Оскар»).

Кроме того, Либуше Шафранкова играла в театре. Исполняла роли Сони в пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня» и Нины в «Чайке».

Последний раз актриса снималась в кино в 2011 году, сыграв роль волшебницы. В 2013 году она появилась перед публикой, зажигая огни на главной елке Чехии на пражской Староместской площади.

С 2014 года актриса боролась с раком легких. «Вера, семья, работа — главные составляющие моей жизни», — однажды сказала актриса в одном из своих немногочисленных интервью чешскому изданию Denik.