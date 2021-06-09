Музей-заповедник «Царское Село» создал аккаунт в ТikTok

Таким образом в музее отметили день его рождения, 9 июня, сообщила пресс-служба учреждения.

Героями первого дня стали роскошные интерьеры Екатерининского дворца, лучшие виды Екатерининского парка, подлинное платье великой княгини Ксении Александровны из фондов музея и царскосельский конь Кузя.

«Мы последовательно продвигаем в наших аккаунтах в соцсетях тезис о том, что Царское Село – лучшее место на Земле, и сами в этом убеждены. Наша красота способна «заразить» всех, вне зависимости от возраста, пристрастий, убеждений. Поэтому в TikTok делаем ставку на молодых. Хотим, чтобы у них возникло непреодолимое желание бросить всё и приехать в Царское Село», — говорит начальник отдела по связям с общественностью ГМЗ «Царское Село» Ирина Начарова.

Музей будет ориентироваться на лучшие аккаунты TikTok российских и зарубежных культурных институций, рассказывать о шедеврах коллекции, музейном закулисье, реставрации, дворцах, парках, павильонах, истории и владельцах бывшей императорской резиденции.

«Царское Село» имеет аккаунты во всех ведущих социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники, Twitter, а также в YouTube. Общее число подписчиков музея составляет свыше 200 тысяч.

По результатам 2020 года ГМЗ «Царское Село» вошел в топ-15 российских музеев с самым большим количеством подписчиков в соцсетях по версии издания The Art Newspaper Russia. С декабря 2020-го музей начал записывать подкасты, в том числе об Александровском дворце, где сейчас работают реставраторы.

Фото: скриншот аккаунта ГМЗ «Царское Село»