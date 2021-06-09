Киркоров обвинил продюсера Нателлу Крапивину в гомофобии и плагиате

09.06.2021

Исполнитель заявил это в своем видеообращении в Instagram.

Филипп Киркоров заявил, что Нателла Крапивина и Светлана Лобода якобы воруют номера у других артистов. По его словам, они также накручивают просмотры своих видеозаписей в социальных сетях и видеосервисах.

В подтверждение своих слов исполнитель привел видеозапись одного из выступлений Светланы Лободы на премии «Муз-ТВ». По его мнению, идея номера заимствована из концерта Бейонсе.

Певец также назвал «гомофобным» комментарий Крапивиной к одной из публикаций блогера Давы, в которой она заявила, что «раньше таких на Кавказе расчленяли на шашлыки».

Нателла Крапивина и Светлана Лобода пока не ответили на заявления Киркорова, пишет «Культуромания».

 

Фото: скриншот Instagram